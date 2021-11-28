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Меркель пошатнула "власть" Тихановской? Польша выдвинула неожиданные обвинения Германии
28 ноября 2021, 17:55 • 333 • Политика
Польша выдвинула неожиданные обвинения в адрес Ангелы Меркель. Исполняющая обязанности канцлера Германии пошатнула "власть" Светланы Тихановской, когда позвонила Лукашенко, считают в Варшаве.
Об этом в воскресенье заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он раскритиковал решение Меркель позвонить президенту Белоруссии Александру Лукашенко, чтобы обсудить с ним ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Тем самым она фактически признала легитимность Лукашенко, что противоречит общей позиции Евросоюза.
- пояснил Моравецкий.
Премьер Польши также обвинил самого президента Белоруссии в том, что тот "злоупотребил полномочиями", когда провёл телефонный разговор с Меркель.
Напомним, что Евросоюз отказывается признавать легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко после того, как Польша и Литва провалили попытку организовать в этой стране госпереворот. Запад "объявил" новым президентом проигравшую на выборах оппозиционерку Светлану Тихановскую и с тех пор проводит с ней официальные встречи как с главой государства, хотя де-факто у неё нет никаких полномочий.
После обострения ситуации с мигрантами на границе с Польшей Меркель позвонила Лукашенко, чтобы вместе найти выход из этой ситуации. Позже она обвинила Минск в том, что тот осуществляет "гибридную атаку" на Европу, хотя ещё несколько лет назад сама устроила в ЕС миграционный кризис, объявив политику открытых дверей для беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки.
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