Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Секретные операции русско-японской
Итоги 2019 года от Владимира Жириновского. Вечер с Владимиром Соловьевым
Новый год в Буковеле президента Украины распиарили везде, а вот про VIP - отдых ...
Главе "Нафтогаза" грозит отставка из-за лоббирования интересов США в у...
Главная / Политика

Меркель посетит Россию по приглашению Путина 11 января

06 января 2020, 15:24  •  102 • Политика

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Россию с рабочим визитом 11 января. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров имеется в виду обсудить актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января", - отмечается в сообщении пресс-службы.

"Будет также рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте реализации минского "Комплекса мер" от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже," - добавили в Кремле.

Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после того, как 3 января Пентагон сообщил об операции, в ходе которой в районе аэропорта Багдада был убит командующий иранскими силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Касем Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. По версии американской администрации, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке.

Высший совет национальной безопасности Ирана пообещал отомстить тем, кто убил Сулеймани. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США.

Саммит в "нормандском формате" с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Одним из итогов переговоров стало решение провести обмен пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных" до конца года. Участники саммита обязались обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года, а также договорились поддержать соглашение в рамках контактной группы по урегулированию на востоке Украины по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года.

Первый за два года крупный обмен удерживаемыми лицами между республиками Донбасса и Киевом состоялся 29 декабря, в результате обмена ДНР и ЛНР передали Киеву 76 человек и получили 124.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



102
Источник
Похожие новости
06 января 2020, 14:09
В Иране заявили о готовности "равноценно" ответить США на убийство Касема Сулеймани
05 января 2020, 21:54
Из-за угрозы Третьей мировой войны рухнул сайт призывной службы США
06 января 2020, 14:09
Рамзан Кадыров обещал "непредсказуемые последствия" после убийства американцами генерала Сулеймани
06 января 2020, 14:09
В центре Багдада неизвестные обстреляли из миномётов посольство США. Пострадали мирные жители
06 января 2020, 04:24
Саудовская Аравия обвинила Турцию во вмешательстве в дела Ливии
06 января 2020, 08:54
Косачев назвал отказ Трампа вывести войска из Ирака сигналом для стран, где есть базы США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 января 2020, 06:54
Кому навредил упавший пиар-истребитель?
31 декабря 2019, 18:24
2020 год: Мир будет потряхивать, но Россия укрепится
04 января 2020, 16:39
"О чем ты думал?" Трамп пропустил звонок Путина и криком напомнил, почему для России он всегда на связи - Business Insider
01 января 2020, 00:54
"Можно договариваться": Медведев заявил о "компромиссе" с транзитом газа. Политолог - о "поражении" России
01 января 2020, 20:24
"Его забивали кирпичами и шлакоблоками": Освобождённый пленник СБУ рассказал о зверствах украинских спецслужб
03 января 2020, 01:39
Штраф и конфискация: Первая в мире страна ввела запрет на солнцезащитные кремы
02 января 2020, 09:24
"Это было странно": Популярная модель взяла кольцо за 20 млн рублей, отказав избраннику
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.