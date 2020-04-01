Меркель порадовалась за Киев, который "под шумок" отдал на откуп МВФ свои земли

Немецкий канцлер Ангела Меркель порадовалась за Украину, где ранее были приняты законы, которые позволят Киеву претендовать на новую кредитную программу от Международного валютного фонда (МВФ).

Лидер Германии дала позитивную оценку действиям украинских властей в телефонной беседе с президентом Владимиром Зеленским.

Как заявили в его администрации, Меркель также говорила с лидером Украины о необходимости выделить дополнительные средства Киеву со стороны Всемирного банка и ЕС.

Напомним, в соответствии с изменениями, принятыми Верховной радой, в стране теперь будет отменён запрет на продажу сельскохозяйственных территорий физическим и юридическим лицам. Мораторий перестанет действовать с 1 июля следующего года.

Ранее Зеленский объявил, что в связи с COVID-19 на Украине сложилась катастрофическая экономическая ситуация и без иностранной поддержки в стране может произойти дефолт.