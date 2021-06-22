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Меркель попросила Путина рассказать о встрече в Женеве
22 июня 2021, 19:10 • 75 • Политика
Президент Владимир Путин в телефонном режиме проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель о его встрече с главой США Джо Байденом в Женеве. С просьбой рассказать подробности переговоров обратилась сама Меркель.
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он рассказал ей об основных итогах саммита в Женеве, прошедшего 16 июня.
"По просьбе федерального канцлера президент России информировал об основных итогах российско-американского саммита в Женеве 16 июня", - говорится в сообщении Кремля.
Кроме того, Путин и Меркель договорились о дальнейших личных контактах.
Первая встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве. Разговор продлился 4,5 часа, после чего главы государств провели раздельные пресс-конференции. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.
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