|
Меркель попросила нового канцлера выполнить единственное ее желание
08 декабря 2021, 21:10 • 283 • Политика
Экс-глава правительства официально попрощалась с Бундестагом
Окончательно сложившая сегодня свои полномочия главы правительства ФРГ Ангела Меркель попросила нового канцлера страны Олафа Шольца исполнить единственное ее желание. О нем она поведала в прощальной речи в стенах Бундестага на церемонии передачи дел представителю социал-демократической партии Германии (СДПГ).
Меркель сердечно поздравила своего преемника с избранием его на пост главы кабмина. Она отметила, что если с радостью трудиться на этой должности, то это будет "одна из самых прекрасных задач, которые имеются".
"Берите это ведомство в свои руки и работайте во благо нашей страны. Это мое желание", – напутствовала нового канцлера Меркель.
В ответном слове Шольц поблагодарил ее за сотрудничество в то время, когда она занимала руководила правительством Германии, и преподнес ей букет цветов.
Ранее в среду, 8 декабря, Ангелу Меркель депутатский корпус провожал бурными и продолжительными аплодисментами.
Президент РФ Владимир Путин направил экс-канцлеру официальную телеграмму, в котором по-дружески обратился к ней на "ты".
Подпишитесь на нас
283
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 декабря 2021, 02:20
|
05 декабря 2021, 16:45
|
04 декабря 2021, 14:30
|
08 декабря 2021, 13:00
|
08 декабря 2021, 07:45
|
03 декабря 2021, 00:00
|
03 декабря 2021, 05:50