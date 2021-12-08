Меркель попросила нового канцлера выполнить единственное ее желание

Ангела Меркель. Фото: Heinrich / imago stock&people / www.globallookpress.com

Экс-глава правительства официально попрощалась с Бундестагом

Окончательно сложившая сегодня свои полномочия главы правительства ФРГ Ангела Меркель попросила нового канцлера страны Олафа Шольца исполнить единственное ее желание. О нем она поведала в прощальной речи в стенах Бундестага на церемонии передачи дел представителю социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Меркель сердечно поздравила своего преемника с избранием его на пост главы кабмина. Она отметила, что если с радостью трудиться на этой должности, то это будет "одна из самых прекрасных задач, которые имеются".

"Берите это ведомство в свои руки и работайте во благо нашей страны. Это мое желание", – напутствовала нового канцлера Меркель.

В ответном слове Шольц поблагодарил ее за сотрудничество в то время, когда она занимала руководила правительством Германии, и преподнес ей букет цветов.

Ранее в среду, 8 декабря, Ангелу Меркель депутатский корпус провожал бурными и продолжительными аплодисментами.

Президент РФ Владимир Путин направил экс-канцлеру официальную телеграмму, в котором по-дружески обратился к ней на "ты".

