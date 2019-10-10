|
Меркель пообещала Зеленскому уговорить Россию и Францию на "нормандский саммит"
10 октября 2019, 10:54 • 119 • Политика
Канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала украинскому президенту Владимиру Зеленскому использовать свои предстоящие контакты с коллегами из России и Франции для того, чтобы достигнуть договоренности о проведении саммита в "нормандском формате". Об этом в среду сообщила пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского по итогам его телефонной беседы с Меркель.
Напомним, в "нормандский формат" входят Россия, Германия, Франция и Украина. Этот формат международных встреч был организован для обсуждения путей урегулирования кризиса в Донбассе, начавшегося после госпереворота в Киеве в 2014 году.
В ходе беседы с Владимиром Зеленским Ангела Меркель подчеркнула неизменность позиции Германии, поддерживающей Украину на пути к миру в Донбассе. Кроме того, она пообещала использовать свои контакты с партнерами для достижения договоренности о дате саммита, говорится в сообщении.
В числе прочего Зеленский и Меркель обсудили вопросы разведения сил в Донбассе. Зеленский сообщил коллеге о ситуации с безопасностью в Донбассе, а также о ходе восстановления моста вблизи станицы Луганской, сообщили в офисе украинского лидера.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
119
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 октября 2019, 00:39
|
05 октября 2019, 03:54
|
03 октября 2019, 22:39
|
03 октября 2019, 11:40
|
07 октября 2019, 03:09
|
05 октября 2019, 00:54
|
04 октября 2019, 21:39