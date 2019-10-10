Меркель пообещала Зеленскому уговорить Россию и Францию на "нормандский саммит"

Напомним, в "нормандский формат" входят Россия, Германия, Франция и Украина. Этот формат международных встреч был организован для обсуждения путей урегулирования кризиса в Донбассе, начавшегося после госпереворота в Киеве в 2014 году.

В ходе беседы с Владимиром Зеленским Ангела Меркель подчеркнула неизменность позиции Германии, поддерживающей Украину на пути к миру в Донбассе. Кроме того, она пообещала использовать свои контакты с партнерами для достижения договоренности о дате саммита, говорится в сообщении.

В числе прочего Зеленский и Меркель обсудили вопросы разведения сил в Донбассе. Зеленский сообщил коллеге о ситуации с безопасностью в Донбассе, а также о ходе восстановления моста вблизи станицы Луганской, сообщили в офисе украинского лидера.