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Меркель пообещала Украине вступление в ЕС через 5-8 лет - Верховная Рада

24 ноября 2018, 15:39  •  68 • Политика
В Раде рассказали о названном канцлером Германии Ангелой Меркель сроке вступления Украины в ЕС.
Канцлер Германии Ангела Меркель посулила, что Украина сможет стать членом Евросоюза через 5-8 лет. Об этом заявил депутат Верховной Рады от пропрезидентской партии «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко.
Он утверждает, что «обещание» якобы было сделано во время последнего визита Меркель в Киев. Депутат подчеркнул, что канцлер Германии - европейский политик очень высокого уровня, и её слова имеют в ЕС большой вес.
«Меркель во время визита в Киев впервые сказала примерный срок, звучал срок 5-8 лет, который предстоит пройти нашей стране, чтобы стать действительным членом ЕС», - цитирует политика украинский телеканал «Прямой».
При этом депутат не уточнил, когда именно прозвучали слова канцлера Германии и при каких обстоятельствах, а также почему она не сказала их на камеру.
Напомним, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции, запись которой имеется в открытом доступе, говорил, что Украина не вступит в ЕС ещё 20-25 лет. А учитывая, что в ближайшие годы должно закончится строительство газопровода «Северный поток - 2» в обход Незалежной, шансы Киева попасть в «европейскую семью» теперь и того ниже.

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