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Меркель пообещала обсудить задержание Вышинского с Порошенко
18 мая 2018, 18:24 • 105 • Украина
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что обсудит с президентом Украины Петром Порошенко ситуацию с задержанием в Киеве сотрудника РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Reuters
«Что касается журналиста (Вышинского. — RT), я, конечно же, буду обсуждать с украинским президентом свою сегодняшнюю поездку и упомяну этот случай», — сказала Меркель, отвечая на вопрос RT.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с задержанием на Украине главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. По его словам, «это вообще беспрецедентная вещь».
17 мая суд арестовал Вышинского на 60 суток. Его обвиняют в государственной измене.
15 мая на Украине сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве.
МИД России направил в украинское внешнеполитическое ведомство две ноты протеста.
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