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Меркель пообещала обсудить задержание Вышинского с Порошенко

18 мая 2018, 18:24  •  105 • Украина
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что обсудит с президентом Украины Петром Порошенко ситуацию с задержанием в Киеве сотрудника РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
 
Reuters
 

«Что касается журналиста (Вышинского. — RT), я, конечно же, буду обсуждать с украинским президентом свою сегодняшнюю поездку и упомяну этот случай», — сказала Меркель, отвечая на вопрос RT.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с задержанием на Украине главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. По его словам, «это вообще беспрецедентная вещь».

17 мая суд арестовал Вышинского на 60 суток. Его обвиняют в государственной измене.

15 мая на Украине сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. 

МИД России направил в украинское внешнеполитическое ведомство две ноты протеста.

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