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Меркель пообещала достроить "Северный поток - 2" вопреки санкциям США

01 июля 2020, 20:00  •  13 • Политика
Ангела Меркель. Фото: Jens Krick via www.imago-images./www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Глава немецкого правительства раскритиковала американские рестрикции
Газопровод "Северный поток – 2" необходимо достроить, несмотря на санкции Соединенных Штатов в отношении участников проекта. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, отвечая на вопросы депутатов Бундестага.
"Мы считаем, что вид экстерриториальных санкций, которые планируют США, не соответствуют нашим правовым представлениям и ожиданиям", – цитирует "Интерфакс" канцлера.
При этом Меркель признала, что сейчас укладка российской трубы затруднена, однако власти Германии по-прежнему считают, что газопровод "правильно будет доделать". И в этом ключе Берлин работает.
Кроме того, она еще раз подчеркнула, что "СП – 2" для Германии является исключительно экономическим проектом с "политической составляющей".
Ранее против рестрикций Вашингтона выступил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, напоминает издание URA.RU.О Он расценил такие шаги американцев, как нападение на экономику Европы в период глубокого кризиса. По его мнению, таким образом сами Штаты сознательно идут на разрыв "трансатлантического партнерства".

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