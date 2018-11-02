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Меркель пообещала быстрее строить в Германии новые терминалы СПГ

02 ноября 2018, 20:24  •  65 • В мире
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что страна нуждается в диверсификации поставок энергоресурсов.
Германия ускорит строительство новых терминалов СПГ. Об этом в ходе беседы с польским премьером Матеушем Моравецким заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
По ее словам, в Берлине понимают важность диверсификации энергоресурсов.
Как подчеркнула политик, в этой связи Германия хочет быть готовой в состоянии в случае необходимости обратиться и к другим источникам энергии.
Ранее в Берлине заявили, что нуждаются в СПГ в том числе для судоходства и морской экономики.
Отметим, что Меркель ранее заявила депутатам Нижней Саксонии, что правительство решило помочь с финансированием строительства терминала стоимостью 500 млн евро.

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