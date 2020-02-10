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Меркель подставила собственная преемница: Крамп-Карренбауэр отказалась быть канцлером Германии

10 февраля 2020, 22:39  •  101 • Политика
Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры после "скандала" в Тюрингии. Также Крамп-Карренбауэр планирует покинуть пост председателя партии ХДС уже этим летом.
Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая стала преемницей Ангелы Меркель, отказалась выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера на выборах в 2021 году. Об этом сообщает издание Focus со ссылкой на источники в партии.
Отмечается, что вместо выдвижения Крамп-Карренбауэр на должность канцлера этим летом будет инициирован отбор кандидатов на пост главы немецкого правительства от консерваторов. После этого Крамп-Карренбауэр уйдёт с поста главы ХДС.
Причиной такого поворота событий источники называют так называемый скандал в Тюрингии. В этом важном для ХДС регионе премьер-министром местного правительства стал представитель Свободной демократической партии (СвДП). Он занял пост при поддержке ХДС и правой партии "Альтернатива для Германии" (АДГ). Крамп-Карренбауэр выступает категорически против любого сотрудничества с АДГ и левыми партиями.
Напомним, что Ангела Меркель ушла с поста главы ХДС в 2018 году и пообещала, что нынешний срок на посту канцлера Германии станет последним. Своей преемницей она выбрала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая в 2019 году получила пост министра обороны.

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