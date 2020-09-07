Меркель подкинули "грязную бомбу". Основная причина - берлинский пациент

В материале, опубликованном РИА Новости, обозреватель отмечает, что Германии грозит "многомиллиардный ущерб". И если поначалу деятельное участие немецких властей в деле лечения "отравившегося" вроде бы повышало международный авторитет ФРГ, но сейчас это оборачивается неприятностями и конфликтами.

В то же время ряд высокопоставленных представителей Запада уже успели по поводу этого "отравления" выступить с громкими заявлениями.

К примеру, глава НАТО Йенс Столтенберг считает "несомненными доказательства отравления Навального нервно-паралитическим ОВ из группы "Новичок". Но президент США Дональд Трамп пока не уверен, что случившееся с блогером можно воспринимать именно как отравление, по его словам, "пока нет никаких доказательств".

В то же время глава комитета по иностранным делам бундестага заявил, что сейчас Германия должна проводить по отношению к России "жёсткую политику", в частности "в сфере закупки газа". В словах Нюрберта Реттгена - явный намёк на требование остановить "Северный поток - 2". Однако глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес считает, что отказ от завершения строительства газопровода обернётся для многих компаний Германии многомиллиардными убытками и потерей рабочих мест.

"Фоном для германского руководства проходят: массовые (экономические по сути) антикарантинные выступления в стране, периодически переходящие в потасовки; боевые призывы польских и британских заклятых союзников немедленно разрядить себе в ногу крупнокалиберный заряд санкций; предвыборная схватка между республиканцами и демократами в США, в которой лежащий в далёкой Германии Навальный тоже является одним из сотни мячиков яростного политического пинг-понга; и так далее", - пишет Мараховский.

Труднее всего в этой ситуации приходится Ангеле Меркель, которой вместе с Навальным "подсунули медийно-политическую "грязную бомбу", а что бы ни делала фрау канцлерин, от неё продолжат требовать "наказать Россию", пусть это и станет причиной ущерба для немецкой экономики. Что-либо изменить в создавшейся ситуации Меркель не сможет, это ей грозит жёстким ответом во стороны "атлантических сил", да и собственного немецкого "глубинного государства". Да и неизвестно, сможет ли Меркель вообще как-то повлиять на ход запущенных событий.