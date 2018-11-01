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Меркель по-украински поприветствовала военных в Киеве
01 ноября 2018, 18:09 • 72 • Украина
Канцлер ФРГ Ангела Меркель поприветствовала почётный караул в Киеве на украинском языке.
Reuters
Трансляцию церемонии вёл телеканал «112 Украина».
«Вітаю, воїни! (Приветствую, воины! — RT)» — обратилась она к военнослужащим, на что те ответили: «Героям слава!».
«Слава Украине — героям слава» — лозунг Украинской повстанческой армии*, ставший официальным воинским приветствием на Украине.
Ранее Меркель по-русски спросила у президента России Владимира Путина про сибирское пальто.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
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