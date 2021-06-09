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Меркель отправили киевское приглашение на саммит по Крыму

09 июня 2021, 19:25  •  216 • Политика
Киев направил канцлеру Германии Ангеле Меркель приглашение на саммит по Крыму, который пройдёт в августе.
Украина пригласила канцлера Германии Ангелу Меркель на саммит так называемой "Крымской платформы", который запланирован на август.
Ранее в Киеве заявили, что президент США Джо Байден поддержал "Крымскую платформу", которую презентовал его украинский коллега Владимир Зеленский. Украина рассчитывает, что Соединённые Штаты будут представлены на саммите "на высоком политическом уровне".
Напомним, что "Крымская платформа" - это некий международный проект, который Зеленский анонсировал ещё в прошлом году. Речь идёт о попытке Киева вовлечь зарубежные страны в диалог по Крыму. "Платформу" на словах поддержали Турция, Канада и Великобритания, однако никаких конкретных шагов по созданию переговорной площадки сделано не было.

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