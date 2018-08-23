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Меркель отправилась в Закавказье «на разведку»

23 августа 2018, 14:39  •  96 • В мире
Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Грузию, Армению и Азербайджан, чтобы улучшить отношения
Автор:
Латышев Сергей
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась сегодня в трехдневный вояж по странам Закавказья, который приведет её вначале в Грузию, потом в Армению, а затем в Азербайджан. Как заявляют в немецких правительственных кругах, Меркель обсудит с лидерами трех стран политическую и экономическую ситуацию в регионе, вопросы безопасности, двусторонних отношений и «прав человека». Последняя тема имеет для немцев весьма важное значение – Германия не США и давить на другие страны она может только по этой линии.
В ведомстве федерального канцлера журналистам подтвердили в преддверии визита на условиях анонимности:
С немецкой стороны у нас большой интерес в хорошем политическом и экономическом развитии этого региона, развитии демократии и принципа верховенства права".
Грузия
Первой страной, куда Меркель прибудет сегодня во второй половине дня, если, конечно, правительственный самолет не сломается, будет Грузия, где немцев давно и очень сильно любят. Это будет её вторая поездка в эту страну, где федеральный канцлер уже побывала десять лет назад. У неё запланированы встречи с президентом Георгием Маргвелашвили и главой правительства Мамукой Бахтадзе.
Переговоры в Грузии, умасленной отменой виз для краткосрочного посещения Шенгенской зоны, несмотря на массовые злоупотребления этим правом, будут для Меркель самыми легкими. На них будет только один деликатный вопрос. Грузия хочет поскорее вступить в НАТО, чтобы вынудить альянс воевать с Россией за восстановление своей созданной Сталиным, но окончательно утраченной в 2008 году после авантюры Саакашвили в Южной Осетии империи. Германия, естественно, этого не хочет.
Вечерний Тбилиси. В Тбилиси канцлера ФРГ Ангелу Меркель будут принимать как дорогого гостя. Фото: www.globallookpress.com
В Берлине не против оставить грузинам натовскую "морковку", чтобы получше привязать их к себе. Однако обещают выдать её лишь в некоем отдаленном будущем. В общем, "надейся и жди – вся жизнь впереди". Источник в правительстве ФРГ на этот счет в преддверии визита Меркель отметил, что Берлин поддерживает процесс сближения Тбилиси с НАТО и ЕС, выступает за более тесное сотрудничество в области политики безопасности, но тема вступления в альянс Грузии в данный момент "не является оперативной политической темой, не значится в оперативной повестке дня". Десять лет назад на саммите НАТО в Бухаресте именно ФРГ и Франция, не желая бросать вызов России, воспрепятствовали тому, чтобы Грузии назвали конкретную дату её вступления в НАТО.

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