Меркель отправилась в Закавказье «на разведку»

Автор:

Латышев Сергей

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась сегодня в трехдневный вояж по странам Закавказья, который приведет её вначале в Грузию, потом в Армению, а затем в Азербайджан. Как заявляют в немецких правительственных кругах, Меркель обсудит с лидерами трех стран политическую и экономическую ситуацию в регионе, вопросы безопасности, двусторонних отношений и «прав человека». Последняя тема имеет для немцев весьма важное значение – Германия не США и давить на другие страны она может только по этой линии.

В ведомстве федерального канцлера журналистам подтвердили в преддверии визита на условиях анонимности:

С немецкой стороны у нас большой интерес в хорошем политическом и экономическом развитии этого региона, развитии демократии и принципа верховенства права".

Грузия

Первой страной, куда Меркель прибудет сегодня во второй половине дня, если, конечно, правительственный самолет не сломается, будет Грузия, где немцев давно и очень сильно любят. Это будет её вторая поездка в эту страну, где федеральный канцлер уже побывала десять лет назад. У неё запланированы встречи с президентом Георгием Маргвелашвили и главой правительства Мамукой Бахтадзе.

Переговоры в Грузии, умасленной отменой виз для краткосрочного посещения Шенгенской зоны, несмотря на массовые злоупотребления этим правом, будут для Меркель самыми легкими. На них будет только один деликатный вопрос. Грузия хочет поскорее вступить в НАТО, чтобы вынудить альянс воевать с Россией за восстановление своей созданной Сталиным, но окончательно утраченной в 2008 году после авантюры Саакашвили в Южной Осетии империи. Германия, естественно, этого не хочет.

Вечерний Тбилиси. В Тбилиси канцлера ФРГ Ангелу Меркель будут принимать как дорогого гостя. Фото: www.globallookpress.com

В Берлине не против оставить грузинам натовскую "морковку", чтобы получше привязать их к себе. Однако обещают выдать её лишь в некоем отдаленном будущем. В общем, "надейся и жди – вся жизнь впереди". Источник в правительстве ФРГ на этот счет в преддверии визита Меркель отметил, что Берлин поддерживает процесс сближения Тбилиси с НАТО и ЕС, выступает за более тесное сотрудничество в области политики безопасности, но тема вступления в альянс Грузии в данный момент "не является оперативной политической темой, не значится в оперативной повестке дня". Десять лет назад на саммите НАТО в Бухаресте именно ФРГ и Франция, не желая бросать вызов России, воспрепятствовали тому, чтобы Грузии назвали конкретную дату её вступления в НАТО.