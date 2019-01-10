Меркель отправилась в Грецию ради вступления Македонии в ЕС и НАТО

В случае провала миссии канцлера ФРГ в Афинах под угрозой окажется не только присоединение Скопье к ЕС и НАТО, но и существование правительства Ципраса, политическая стабильность в Греции

Автор:

Латышев Сергей

Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает в четверг вечером с двухдневным визитом в Афины. В столице Греции, которую Меркель в последний раз посещала четыре года назад, она проведет встречи с премьер-министром Алексисом Ципрасом, президентом республики Прокописом Павлопулосом и лидером оппозиции Кириакосом Мицотакисом. Последняя будет для неё лично, успеха или неуспеха всего предприятия самой важной.

В программе визита и в эксклюзивном интервью Меркель самой проницательной греческой газете «Катимерини» перечисляются несколько тем, которые будут затронуты в ходе афинских переговоров – двусторонние отношения («партнерство и дружба с Германией»), усилия Афин и их спонсоров по выходу Греции из затяжного финансового кризиса, экономическая тематика, международные и региональные вопросы. Прежде всего, - решение застарелой проблемы названия соседней Македонии и перспективы вступления Скопье в ЕС и НАТО.

Главное – Македония

Этот пункт будет в ходе визита наиважнейшим. Всё остальное, например, массовые протесты греческих леваков в связи с визитом политика, которого многие греки считают виновным в своём мизерабельном положении, робкие разговоры принимающей стороны о необходимости выплаты Германией репараций за годы минувшей войны, - можно попросту игнорировать. За исключением хулиганства на улицах Афин, в котором не смогут отказать себе сегодня ночью греческие леваки, несмотря на мобилизацию двух тысяч полицейских, всё это будут слова и только слова. Все дела будут связаны с Македонией и последствиями для внутриполитической ситуации в Греции недавней сделки Афин со Скопье – Преспанского соглашения, столь обрадовавшего США, ЕС, НАТО и расстроившего Россию, не желающую расширения направленного против неё альянса на Балканах.