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Меркель отправилась в Грецию ради вступления Македонии в ЕС и НАТО
10 января 2019, 22:24 • 56 • В мире
В случае провала миссии канцлера ФРГ в Афинах под угрозой окажется не только присоединение Скопье к ЕС и НАТО, но и существование правительства Ципраса, политическая стабильность в Греции
Автор:
Латышев Сергей
Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает в четверг вечером с двухдневным визитом в Афины. В столице Греции, которую Меркель в последний раз посещала четыре года назад, она проведет встречи с премьер-министром Алексисом Ципрасом, президентом республики Прокописом Павлопулосом и лидером оппозиции Кириакосом Мицотакисом. Последняя будет для неё лично, успеха или неуспеха всего предприятия самой важной.
В программе визита и в эксклюзивном интервью Меркель самой проницательной греческой газете «Катимерини» перечисляются несколько тем, которые будут затронуты в ходе афинских переговоров – двусторонние отношения («партнерство и дружба с Германией»), усилия Афин и их спонсоров по выходу Греции из затяжного финансового кризиса, экономическая тематика, международные и региональные вопросы. Прежде всего, - решение застарелой проблемы названия соседней Македонии и перспективы вступления Скопье в ЕС и НАТО.
Главное – Македония
Этот пункт будет в ходе визита наиважнейшим. Всё остальное, например, массовые протесты греческих леваков в связи с визитом политика, которого многие греки считают виновным в своём мизерабельном положении, робкие разговоры принимающей стороны о необходимости выплаты Германией репараций за годы минувшей войны, - можно попросту игнорировать. За исключением хулиганства на улицах Афин, в котором не смогут отказать себе сегодня ночью греческие леваки, несмотря на мобилизацию двух тысяч полицейских, всё это будут слова и только слова. Все дела будут связаны с Македонией и последствиями для внутриполитической ситуации в Греции недавней сделки Афин со Скопье – Преспанского соглашения, столь обрадовавшего США, ЕС, НАТО и расстроившего Россию, не желающую расширения направленного против неё альянса на Балканах.
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