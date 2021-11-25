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Меркель отказалась признавать легитимность Лукашенко

25 ноября 2021, 23:25  •  36 • Политика
Ангела Меркель. Фото: John Macdougall / dpa / www.globallookpress.com
Канцлер ФРГ считает главу РБ "контактным лицом"
Врио руководителя немецкого правительства Ангела Меркель заявила, что Александр Лукашенко в ситуации с миграционным кризисом является всего лишь контактным лицом, а не легитимным президентом Белоруссии.
В четверг, 25 ноября, в ходе выступления на пресс-конференции в Берлине политик подтвердила свое отношение к прошедшим в РБ выборам главы государства. Меркель подчеркнула, что они были нелегитимными. 
По мнению действующего канцлера ФРГ, Лукашенко может выступать в роли контактного лица для решения гуманитарных вопросов с международными организациями. Политик отметила, что решить миграционный кризис будет довольно сложно и у нее "нет иллюзий" на этот счет. 
Напомним, в августе 2020 года по всей Белоруссии вспыхнули массовые акции протестов. Противники Лукашенко отказались признавать его победу на президентских выборах. Некоторые западные страны подержали позицию оппозиции, поэтому считают главой РБ Светлану Тихановскую.
К слову, сегодня на том же саммите премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил ударить по режиму Лукашенко торговыми санкциями, отметив, что между Белоруссией и Евросоюзом налажен экспорт. 
Примечательно, что оппозиционный политик Павел Латушко долгое время добивался от членов ЕС признания Лукашенко нелегитимным президентом. Лидер НАУ включил этот пункт в свою стратегию по борьбе с действующим режимом. Он также призвал ввести санкции против Белоруссии.

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