Меркель отказалась быть канцлером войны

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Гасанов Камран

Прошло 16 лет с начала войны в Ираке, но Германия по-прежнему непреклонна в своём желании не участвовать в военных действиях. Накануне немецкий канцлер ответила очередным «Nein» на просьбу Пентагона. На этот раз в Сирии.

Вывод войск США и угроза ИГИЛ

Стремление Вашингтона активизировать своих союзников связано с событиями декабря прошлого года. Тогда Дональд Трамп объявил о выводе американских военнослужащих из северо-востока Сирии, где они были расквартированы для поддержки курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) в борьбе с уничтоженным «Исламским государством» (запрещено в России). На тот момент в Сирии находились от 2000 до 2500 американских военных.

Решение Трампа вызвало критику не только в кругу его противников, но и друзей. Глава Пентагона Джеймс Мэттис не мог вынести такого унижения и ушёл в отставку. Позднее Трамп тоже начал понимать, что не стоит гнать лошадей. Спустя два месяца, в феврале, он подтвердил, нужно оставить 400 штыков для поддержания порядка на переходный период.

Вывод войск США мог привести к усилению ИГИЛ. Хотя террористы лишились монолитного государственного формирования, которое у них было до взятия Мосула и Ракки, они никуда не исчезли и расползлись по северным районам Ирака и Сирии. Поэтому Пентагону нужна поддержка.

Фото: www.globallookpress.com

Просьба Госдепа

На выходных спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри попросил немецкое правительство отправить наземные войска в Сирию. От немцев необязательно требовалось участие в боевых миссиях, они могли «разгрузить» американцев, оказывая воздушную поддержку, помогая в логистике, обучении и технике, говорил он газете Die Welt.

До настоящего времени поддержка Германией американской коалиции в Сирии сводилась к разведывательным операциям «люфтваффе». ВВС ФРГ предоставляли развединформацию и осуществляли дозаправку американских самолётов. Немецкие истребители «Торнадо» были дислоцированы в Иордании.

Меркель за международное право

Ответ Меркель Трампу последовал спустя два дня. Только политический процесс, основанный на резолюции СБ ООН, «может положить конец кровопролитию в Сирии, укрепить доверие и инициировать национальное примирение», сказала канцлер. Не напрямую, но Меркель всё же отклонила просьбу Трампа.

Компания по привлечению союзников могла закончиться провалом, если бы не Франция и Британия. Несмотря на дипломатический кризис, вызванный высказываниями британского посла в адрес Трампа, англичане вместе с французами согласились увеличить своё военное присутствие в Сирии на 10-15 процентов.

Выпускаемый главным мозговым центром США журнал Foreign Policy назвал одобрение Лондона и Парижа «крупной победой» для команды Дональда Трампа, потому что очень мало стран хотели помогать США.

Президент США Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Почему Германия не рискнула отправить наземные войска в Сирию?

Первая и самая распространённая отговорка – пацифизм. Германия с окончания Второй мировой войны избегает боевых действий. Единственное исключение – война в Югославии. Во всех остальных случаях ФРГ либо вообще не участвовала (и самый громкий пример – это Ирак 2003-го), либо же ограничивалась миротворческими миссиями, как в Афганистане, Мали, Судане и Сомали.

Пацифистская традиция Германии была отражена и в позиции Бундестага, чья санкция требуется для ввода войск. Партнёры христианских демократов по коалиции не готовы поддержать такое решение. Германия не может отправить армию в Сирию по «юридическим причинам», заявил Die Welt депутат от СДПГ Фритц Фельгентрой.

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Социал-демократ намекает на статью 26 конституции ФРГ, запрещающую подготовку и осуществление агрессии против других стран. К правовым моментам нужно отнести и стремление Берлина получить мандат СБ ООН, о чём говорила и Меркель. Глава фракции СДПГ Рольф Мютцених считает, что бундесвер уже «внёс вклад в победу над ИГИЛ», и поэтому его миссию нужно прекращать в ноябре.

Меркель не хочет стать канцлером войны

Другой фактор связан с личностью Меркель. О поддержке войск просит администрация Трампа, которого канцлер считает разрушителем либерального мира. У немецкого лидера вряд ли есть какое-либо желание помогать человеку, который два года угрожал ввести санкции против «Северного потока-2», критиковал Германию за низкие траты на оборону, вводил тарифы против ФРГ и заставил немецкий бизнес уйти из Ирана.

Говоря о Меркель, нужно также учитывать, что она завершает свою карьеру. Повторившийся сегодня приступ на встрече с премьером Финляндии ставит под вопрос её способность продержаться до 2021 года. Военная операция за Евфратом чревата жертвами. Причём угрозы тут имеются не только со стороны ИГИЛ, но и Турции, считающей YPG за террористов. А бундесверу придётся поддерживать YPG. Жертвовать своими солдатами ради Трампа в последние годы своего правления Меркель не хочет. Чтобы не запомниться в истории Германии как «канцлер-война».