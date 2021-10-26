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Меркель, останься! Президент Германии перешёл на просьбы
26 октября 2021, 13:30 • 174 • Политика
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил канцлера Ангелу Меркель исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет сформировано правительство, - всё в рамках Конституции ФРГ.
К канцлеру Германии Ангеле Меркель обратился президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер с предложением продолжать исполнять свои должностные обязанности до тех пор, пока не будет наконец сформировано новое правительство.
При этом президент Германии действовал строго в соответствии с Конституцией страны, попросив Меркель остаться ещё немного на своём посту.
Пресс-служба главы государства уточнила, что данная просьба "поступила в соответствии с третьим пунктом 69-го параграфа Основного закона".
Ранее участники коалиционных переговоров в Германии заявили о том, что имя нового канцлера (то есть преемника Меркель) объявят после 6 декабря, когда будет подписано коалиционное соглашение.
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