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Меркель, останься! Президент Германии перешёл на просьбы

26 октября 2021, 13:30  •  174 • Политика
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил канцлера Ангелу Меркель исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет сформировано правительство, - всё в рамках Конституции ФРГ.
К канцлеру Германии Ангеле Меркель обратился президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер с предложением продолжать исполнять свои должностные обязанности до тех пор, пока не будет наконец сформировано новое правительство.
При этом президент Германии действовал строго в соответствии с Конституцией страны, попросив Меркель остаться ещё немного на своём посту.
Пресс-служба главы государства уточнила, что данная просьба "поступила в соответствии с третьим пунктом 69-го параграфа Основного закона".
Ранее участники коалиционных переговоров в Германии заявили о том, что имя нового канцлера (то есть преемника Меркель) объявят после 6 декабря, когда будет подписано коалиционное соглашение.

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