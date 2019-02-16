Меркель осадила желающих вводить санкции против России

Канцлер Германии Ангела Меркель во время Мюнхенской конференции по безопасности осадила желающих вводить новые санкции против России и заявила о необходимости согласования рестрикций.

Во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Ангела Меркель затронула вопрос антироссийских рестрикций. Политик резко осадила желающих вводить все новые и новые санкции против России.

Она напомнила сторонникам рестрикций о необходимости их согласования.

Об этом сообщает ТАСС.