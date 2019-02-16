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Меркель осадила желающих вводить санкции против России
16 февраля 2019, 15:39 • 278 • Политика
Канцлер Германии Ангела Меркель во время Мюнхенской конференции по безопасности осадила желающих вводить новые санкции против России и заявила о необходимости согласования рестрикций.
Во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Ангела Меркель затронула вопрос антироссийских рестрикций. Политик резко осадила желающих вводить все новые и новые санкции против России.
Она напомнила сторонникам рестрикций о необходимости их согласования.
Об этом сообщает ТАСС.
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