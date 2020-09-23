Германия не признаёт Александра Лукашенко президентом Белоруссии. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, комментируя инаугурацию белорусского лидера.

По словам чиновника, факт того, что церемония была подготовлена секретно и проведена без участия общественности, является очень показательным. После такого Лукашенко не может рассчитывать на демократическую легитимность, отметил Штеффен Зайберт. Также он добавил, что президент Белоруссии может не рассчитывать на поздравления с инаугурацией от канцлера Германии Ангелы Меркель.

Меркель определилась с судьбой Лукашенко. Прессек канцлера заявил, что Германия не считает Лукашенко легитимным президентом Беларуси, - прокомментировал политолог и журналист Камран Гасанов на своём Telegram-канале.

Напомним, что уже пять стран ЕС отказались признать легитимность президента Белоруссии. Помимо Германии, в пятёрку не признавших вошли Словакия, Латвия, Литва и Эстония.