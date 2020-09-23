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Меркель определилась с судьбой Лукашенко

23 сентября 2020, 19:15  •  48 • Политика
Власти Германии не признали Лукашенко президентом Белоруссии. "Меркель определилась с судьбой Лукашенко", - комментирует политолог и журналист Камран Гасанов.
Германия не признаёт Александра Лукашенко президентом Белоруссии. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, комментируя инаугурацию белорусского лидера.
По словам чиновника, факт того, что церемония была подготовлена секретно и проведена без участия общественности, является очень показательным. После такого Лукашенко не может рассчитывать на демократическую легитимность, отметил Штеффен Зайберт. Также он добавил, что президент Белоруссии может не рассчитывать на поздравления с инаугурацией от канцлера Германии Ангелы Меркель.
Меркель определилась с судьбой Лукашенко. Прессек канцлера заявил, что Германия не считает Лукашенко легитимным президентом Беларуси, - прокомментировал политолог и журналист Камран Гасанов на своём Telegram-канале.
Напомним, что уже пять стран ЕС отказались признать легитимность президента Белоруссии. Помимо Германии, в пятёрку не признавших вошли Словакия, Латвия, Литва и Эстония.

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