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Меркель оправдалась за срыв "нормандского" саммита: "У Франции с Германией и России разные взгляды"

18 ноября 2021, 22:10  •  44 • Политика
У Франции с Германией и России разные взгляды на то, почему встреча нормандского формата не состоялась, оправдалась Меркель после публикации переписки Лаврова.
Канцлер Ангела Меркель заявила, что у Германии, Франции и России разные взгляды на то, почему встреча нормандского формата не состоялась. Заявление прозвучало после публикации переписки главы МИД России Сергея Лаврова с коллегами из Франции и Германии.
Ранее Берлин и Париж упрекали Москву в том, что якобы её несговорчивость привела к тому, что саммит в "нормандском формате" не состоялся. Однако переписка показала, чья несговорчивость на самом деле помещала организовать саммит. Теперь Париж и Берлин судорожно оправдываются.
У Франции с Германией и России разные взгляды на то, почему встреча нормандского формата не состоялась,
- заявила Меркель, комментируя ситуацию.
Ранее в МИД Германии заявили, что Париж и Берлин якобы выступал с собственными предложениями, но Россия от них отказалась. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала озвучить эти предложения.
Хотелось бы услышать от партнёров конкретику: какие предложения они сделали, и от каких Россия отказалась? Просьба огласить весь список,
- написала дипломат в своём Telegram-канале.

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