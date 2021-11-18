Меркель оправдалась за срыв "нормандского" саммита: "У Франции с Германией и России разные взгляды"

У Франции с Германией и России разные взгляды на то, почему встреча нормандского формата не состоялась, оправдалась Меркель после публикации переписки Лаврова.

Канцлер Ангела Меркель заявила, что у Германии, Франции и России разные взгляды на то, почему встреча нормандского формата не состоялась. Заявление прозвучало после публикации переписки главы МИД России Сергея Лаврова с коллегами из Франции и Германии.

Ранее Берлин и Париж упрекали Москву в том, что якобы её несговорчивость привела к тому, что саммит в "нормандском формате" не состоялся. Однако переписка показала, чья несговорчивость на самом деле помещала организовать саммит. Теперь Париж и Берлин судорожно оправдываются.

У Франции с Германией и России разные взгляды на то, почему встреча нормандского формата не состоялась,

- заявила Меркель, комментируя ситуацию.

Ранее в МИД Германии заявили, что Париж и Берлин якобы выступал с собственными предложениями, но Россия от них отказалась. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала озвучить эти предложения.

Хотелось бы услышать от партнёров конкретику: какие предложения они сделали, и от каких Россия отказалась? Просьба огласить весь список,

- написала дипломат в своём Telegram-канале.