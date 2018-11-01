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Меркель одновременно пообещала Порошенко продлить и смягчить санкции против России

01 ноября 2018, 21:39  •  99 • Политика
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна будет выступать за продление антироссийских санкций.
13 сентября Евросоюз продлил санкции против России, и Германия не видит повода к их смягчению. Именно этими словами канцлер Германии Ангела Меркель объяснила свою позицию Петру Порошенко. Находясь с визитом на Украине, Меркель не преминула заметить, что Минские договоренности не соблюдаются, поэтому «Германия также будет выступать за продление санкций».
«Если что-то происходит, то только по миллиметру вперед, но время от времени - отход назад», - подчеркнула канцлер. Не успел президент Украины стереть довольную улыбку с лица, как Меркель добавила, что в случае прогресса в исполнении Минских договоренностей ограничительные меры против России могут быть смягчены.
Ранее, как сообщал Царьград, как в старые времена, канцлера Германии встретили на Украине лозунгом националистов. Меркель произнесла по-украински: «Приветствую, воины!» В ответ встречающие отчеканили: «Героям слава».

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