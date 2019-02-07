Меркель одним словом пресекла разговоры о "зависимости" Европы от "Северного потока - 2"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель одним словом "нет" ответила на разговоры о будущей зависимости Европы от "Северного поттока - 2".

Немецкий канцлер Ангела Меркель прокомментировала опасения европейских политиков о якобы грозящей зависимости ЕС от российского газа из-за "Северного потока - 2". Она подчеркнула, что Европа не окажется в зависимости от российского газа в результате строительства трубопровода.

В ходе выступления в Братиславе, куда она прибыла для переговоров с главами правительств стран Вишеградской группы - Венгрии, Польши, Словакии, Чехии, Меркель подчеркнула, что следует диверсифицировать поставки.

"Окажемся ли мы в зависимости от России благодаря второму газопроводу? Я говорю: нет", - цитирует Reuters заявление фрау Меркель.

При этом канцлер ФРГ тут же добавила о важности одновременно с этим провести диверсификацию поставок газа.

Ранее в статье, опубликованной Deutsche Welle, послы США в Германии, Дании и постпред США при ЕС выразили свое недовольство поставкой российского газа по новому газопроводу. В частности, американский постпред при ЕС Гордон Сондленд, посол США в Дании Карла Сэндс и посол США в Германии Ричард Гренелл считают, что реализация проекта газопровода усилит восприимчивость Европы к "российским тактикам энергетического шантажа".

Послы пояснили, что "Северный поток - 2" принесет в Европу не только газ, так как, по их мнению, "через Балтийское море в Европу потечет российское давление и влияние".

Напомним, 22 января министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что Берлин может обсудить с США поставки сжиженного природного газа (СПГ) как альтернативу российскому газопроводу "Северный поток - 2".