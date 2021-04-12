Меркель объявила о последнем выступлении в должности канцлера

Ангела Меркель. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Она решила больше не претендовать на пост главы немецкого правительства

Сегодня Ангела Меркель участвует в важном, в том числе, с исторической точки зрения событии. Проходящая в Ганновере международная промышленная выставка станет последним мероприятием, на котором она выступает в роли канцлера Германии.



Об этом железная женщина-политик, которая более 15 лет была главным лицом мощнейшей европейской страны, сообщила во время церемонии открытия промышленной выставки, пишет телеграм-канал РИА "Новости".

Такое заявление, конечно, не стало неожиданностью. Еще в прошлом году Ангела Меркель объявила, что не планирует претендовать на пост главы немецкого кабинета министров.

В сентябре текущего года в Федеративной республике Германия пройдут выборы в бундестаг. Среди претендентов на высочайший пост фамилии Меркель уже не будет.

Стоит отметить, что Ангела всегда славилась жестким характером. Однако говорить с нашей страной с позиции силы не удается даже самым маститым политикам. Недавно российский лидер Владимир Путин категорично ответил на требования немецкой коллеги по поводу Донбасса. Несмотря на воинственный настрой Меркель, ей не удалось оказать серьезное воздействие на нашего главнокомандующего.