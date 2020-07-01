Меркель обвинила США в нарушении прав Германии

По словам Меркель, возможные новые санкции США против проекта "Северный поток - 2" противоречат представлениям о праве. По её словам, Германия считает этот проект экономическим и важным, а поэтому его необходимо завершить.

"Мы думаем, что завершить проект - правильно", - сказала она, добавив, что в этом духе Германия и продолжает работать.

При этом она отметила, что экстерриториальные санкции, которыми угрожают США, "не соответствуют пониманию права", которое существует в Германии.

Ранее бывший канцлер Германии и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер обвинил США в посягательстве на суверенитет Евросоюза.

Он отметил, что готовящиеся в США санкции против проекта являются намеренным расторжением трансатлантического партнёрства. По словам Шрёдера, финансовые последствия от санкций могут быть серьёзными и поставят под угрозу инвестиции в европейскую инфраструктуру в размере 12 млрд евро.