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Меркель обвинила США в нарушении прав Германии

01 июля 2020, 21:00  •  61 • Политика
Канцлер Германии Ангела Меркель обвинила США в нарушении прав Германии. Таким образом она ответила на очередные угрозы Штатов в отношении "Северного потока - 2".
По словам Меркель, возможные новые санкции США против проекта "Северный поток - 2" противоречат представлениям о праве. По её словам, Германия считает этот проект экономическим и важным, а поэтому его необходимо завершить.
"Мы думаем, что завершить проект - правильно", - сказала она, добавив, что в этом духе Германия и продолжает работать.
При этом она отметила, что экстерриториальные санкции, которыми угрожают США, "не соответствуют пониманию права", которое существует в Германии.
Ранее бывший канцлер Германии и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер обвинил США в посягательстве на суверенитет Евросоюза.
Он отметил, что готовящиеся в США санкции против проекта являются намеренным расторжением трансатлантического партнёрства. По словам Шрёдера, финансовые последствия от санкций могут быть серьёзными и поставят под угрозу инвестиции в европейскую инфраструктуру в размере 12 млрд евро.

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