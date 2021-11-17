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Меркель обещала дать денег Лукашенко на мигрантов
17 ноября 2021, 21:05 • 137 • Политика
Врио канцлера Германии Ангела Меркель обещала президенту Белоруссии Александру Лукашенко помочь решить миграционный кризис на границе с Польшей.
Во время телефонного разговора с Лукашенко Меркель не исключила возможности оказать косвенную финансовую помощь Белоруссии. Деньги должны пойти на строительство жилья для мигрантов на границе с Польшей. При этом, сообщает Bild, тон разговора врио канцлера Германии с белорусским президентом был жёстким.
Также стало известно, что Ангела Меркель пообещала обсудить ряд вопросов с главами ЕС, если Белоруссия отправит часть мигрантов, оказавшихся на границе с Польшей, обратно. Лукашенко в свою очередь потребовал признать легитимность его власти и снять все санкции, введённые против Белоруссии.
Напомним, миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши обострился 16 ноября, когда часть мигрантов, оказавшихся на границе, попытались прорваться в Евросоюз.
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