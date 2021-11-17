Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донба...
Чем опасно молчание Путина? Аналитики Sohu предупредили НАТО о невиданных пробле...
Испанка, или Страшная тайна, которую пытаются скрывать
Ясное предупреждение Киеву: Путин подписал указ
Главная / Политика

Меркель обещала дать денег Лукашенко на мигрантов

17 ноября 2021, 21:05  •  137 • Политика
Врио канцлера Германии Ангела Меркель обещала президенту Белоруссии Александру Лукашенко помочь решить миграционный кризис на границе с Польшей.
Во время телефонного разговора с Лукашенко Меркель не исключила возможности оказать косвенную финансовую помощь Белоруссии. Деньги должны пойти на строительство жилья для мигрантов на границе с Польшей. При этом, сообщает Bild, тон разговора врио канцлера Германии с белорусским президентом был жёстким.
Также стало известно, что Ангела Меркель пообещала обсудить ряд вопросов с главами ЕС, если Белоруссия отправит часть мигрантов, оказавшихся на границе с Польшей, обратно. Лукашенко в свою очередь потребовал признать легитимность его власти и снять все санкции, введённые против Белоруссии.
Напомним, миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши обострился 16 ноября, когда часть мигрантов, оказавшихся на границе, попытались прорваться в Евросоюз.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





137
Источник
Похожие новости
17 ноября 2021, 13:30
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
17 ноября 2021, 02:25
"Пускай теперь терпят": Сатановский объяснил реакцию США на уничтожение спутника
17 ноября 2021, 14:05
Белоруссия оставила Европу без нефти и электричества
17 ноября 2021, 00:40
В Турции раскрыли, зачем купили у России С-400
17 ноября 2021, 05:55
Военкор Семён Пегов заявил об угрозах: "Мне набрали 500 азербайджанцев"
17 ноября 2021, 04:10
Немецкий политик назвал политическую причину задержки сертификации "Северного потока — 2"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 ноября 2021, 16:00
Испанка, или Страшная тайна, которую пытаются скрывать
13 ноября 2021, 18:30
Россия осталась в недоумении после демарша в ООН. Запад поддерживает нацизм?
13 ноября 2021, 20:50
Украинский эксперт назвал пять областей, которые станут частью РФ
11 ноября 2021, 01:45
"У государства ангельское терпение": Зеленский разразился угрозой олигархам из-за газа и угля
14 ноября 2021, 02:05
Холмогоров напугал прогнозом о Ельцине и Байдене. И сам ужаснулся
13 ноября 2021, 18:30
Донбасс - это только начало? Украинский генерал насчитал пять регионов, готовых стать русскими
11 ноября 2021, 01:45
Зеленский рассказал, чем обернётся паника из-за русских "войск вдоль украинских границ"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.