«Меркель не тот человек, который будет юлить перед Порошенко»: Эксперт о давлении Германии на Киев

Политолог, экс-депутат горсовета Одессы Игорь Димитриев в интервью Царьграду объяснил ситуацию со звонком канцлера Германии президенту Украины в связи с введенным военным положением в Незалежной. По мнению эксперта, Ангела Меркель «не тот человек, который будет юлить перед Петром Порошенко».

Ранее напомним, в украинских СМИ появилось сообщение о том, что после звонка канцлера Германии Ангелы Меркель президент Украины Петр Порошенко сократил области и сроки военного положения. В беседе с Царьградом политолог, экс-депутат горсовета Одессы Игорь Димитриев, комментируя информацию о возможном давлении Германии на Киев, пояснил, что «Меркель не тот человек, который будет юлить перед Петром Порошенко», а разговоры между двумя лидерами наверняка проходят начистоту.

«Они друг друга в личном общении стараются не обманывать. Я не думаю, что им приходится, как на сцене, изображать из себя борцов за справедливость», - полагает политолог.

Эксперт отметил, что источники «по большей части» подтверждают звонок Меркель Порошенко. Однако, по его мнению, канцлер больше заботит не столько судьба украинских моряков, сколько судьба «Северного потока - 2» - совместного с Россией проекта.

Политолог напомнил, что в связи с провокацией в Керченском проливе в Евросоюзе вновь встрепенулись так называемые «ястребы» - оппоненты России, требуя ужесточения санкций против Москвы.

«И это коснулось бы «Северного потока», - считает Димитриев. - Меркель в первую очередь боится срыва планов по его завершению. И любой подобный инцидент и эскалация напряженности на украинском направлении могут привести в конечном итоге к срыву этих планов».

Эксперт объяснил, что именно это и вынудило канцлера связаться с украинским президентом «с требованием сбавить градус этой истерики и приостановить в какой-то степени введение таких вот жестких мер».

При этом эксперт обращает внимание на тот факт, что во всей этой ситуации с провокацией сам лидер Незалежной «некрасиво выглядел».

«Сначала он ее нагнетал, а потом вынужден был сбавить градус. И как бы его требования не были удовлетворены на уровне парламента, - подчеркивает Димитриев. - Для Украины выгоднее, когда он ответственность за это с себя на каких-то внешнеполитических абстрактных партнеров переместит».

По мнению специалиста, для Киева за последние годы «Европа стала таким необсуждаемым ориентиром, авторитетом».

Напомним, военное положение на Украине было введено в десяти областях в связи с проведенной Киевом же провокацией в Керченском проливе с тремя судами. Действовать военное положение должно было в течение 30 суток, хотя изначально президент Незалежной Петр Порошенко настаивал на 60, а местом введения нового положения якобы должна была стать вся страна.

В интервью телеканалу News One украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что, мол, на сокращение как областей, так и сроков введенного военного положения повлиял звонок Меркель.