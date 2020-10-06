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Меркель не подпустила Тихановскую к себе даже в маске
06 октября 2020, 22:35 • 48 • Политика
Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретилась с называющей себя лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской на социальной дистанции и в маске.
Канцлер Германии Ангела Меркель провела 45-минутную встречу с экс-кандидатом на выборах президента Белоруссии Светланой Тихановской. На фото, опубликованных со встречи, заснято, как Меркель стоит на отдалении от гостьи. Обе они в масках.
Однако впоследствии, как видно на снимках, белоруска всё же сняла маску с лица.
В ходе разговора с Меркель Тихановская рассказала, как сейчас проходят протесты в Белоруссии, передаёт телеграм-канал оппозиционерки. Кроме того, она добавила, что в республике ждут инвестиционную поддержку для преодоления кризиса.
По информации DPA, без упоминания России не обошлось.
Перед беседой с Меркель белоруска поблагодарила Берлин за интерес к политике республики и призвала президента РФ Владимира Путина не вмешиваться во внутренние дела страны.
Как замечала ранее соперница Лукашенко на выборах, целью встречи с Меркель является обсуждение участия Германии в организации переговоров о новых выборах в Белоруссии.
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