Меркель не подпустила Тихановскую к себе даже в маске

Канцлер Германии Ангела Меркель провела 45-минутную встречу с экс-кандидатом на выборах президента Белоруссии Светланой Тихановской. На фото, опубликованных со встречи, заснято, как Меркель стоит на отдалении от гостьи. Обе они в масках.

Однако впоследствии, как видно на снимках, белоруска всё же сняла маску с лица.

В ходе разговора с Меркель Тихановская рассказала, как сейчас проходят протесты в Белоруссии, передаёт телеграм-канал оппозиционерки. Кроме того, она добавила, что в республике ждут инвестиционную поддержку для преодоления кризиса.

Kanzlerin #Merkel empfängt Swetlana #Tichanowskaja, die Präsidentschaftskandidatin und Leitfigur der Opposition in #Belarus. pic.twitter.com/vj8qS1E5iJ — Steffen Seibert (@RegSprecher) October 6, 2020

По информации DPA, без упоминания России не обошлось.

Перед беседой с Меркель белоруска поблагодарила Берлин за интерес к политике республики и призвала президента РФ Владимира Путина не вмешиваться во внутренние дела страны.

Как замечала ранее соперница Лукашенко на выборах, целью встречи с Меркель является обсуждение участия Германии в организации переговоров о новых выборах в Белоруссии.