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Меркель не подпустила Тихановскую к себе даже в маске

06 октября 2020, 22:35  •  48 • Политика
Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретилась с называющей себя лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской на социальной дистанции и в маске.
Канцлер Германии Ангела Меркель провела 45-минутную встречу с экс-кандидатом на выборах президента Белоруссии Светланой Тихановской. На фото, опубликованных со встречи, заснято, как Меркель стоит на отдалении от гостьи. Обе они в масках.
Однако впоследствии, как видно на снимках, белоруска всё же сняла маску с лица.
В ходе разговора с Меркель Тихановская рассказала, как сейчас проходят протесты в Белоруссии, передаёт телеграм-канал оппозиционерки. Кроме того, она добавила, что в республике ждут инвестиционную поддержку для преодоления кризиса.
Kanzlerin #Merkel empfängt Swetlana #Tichanowskaja, die Präsidentschaftskandidatin und Leitfigur der Opposition in #Belarus. pic.twitter.com/vj8qS1E5iJ
— Steffen Seibert (@RegSprecher) October 6, 2020
По информации DPA, без упоминания России не обошлось.
Перед беседой с Меркель белоруска поблагодарила Берлин за интерес к политике республики и призвала президента РФ Владимира Путина не вмешиваться во внутренние дела страны.
Как замечала ранее соперница Лукашенко на выборах, целью встречи с Меркель является обсуждение участия Германии в организации переговоров о новых выборах в Белоруссии.

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