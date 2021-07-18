Меркель не нашла слов для описания "сюрреалистической картины" потопа в Германии

Канцлер Германии назвала "сюрреалистической картиной" увиденные последствия наводнения на западе страны.

"Немецкий язык едва ли знает слова, чтобы описать причинённые разрушения", - передаёт слова Ангелы Меркель, произнесённые в городе Аденау, издание Die Welt.

По словам Меркель, уже в понедельник правительство Германии примет программу помощи и восстановления пострадавших регионов. Также канцер Германии пообещала, что власти начнут проводить долгосрочную политику, учитывающую климатические изменения на планете.

Отметим, число жертв наводнения на западе Германии достигло 165 человек.