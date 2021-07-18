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Меркель не нашла слов для описания "сюрреалистической картины" потопа в Германии

18 июля 2021, 20:25  •  197 • Политика
Канцлер Германии назвала "сюрреалистической картиной" увиденные последствия наводнения на западе страны.
"Немецкий язык едва ли знает слова, чтобы описать причинённые разрушения", - передаёт слова Ангелы Меркель, произнесённые в городе Аденау, издание Die Welt.
По словам Меркель, уже в понедельник правительство Германии примет программу помощи и восстановления пострадавших регионов. Также канцер Германии пообещала, что власти начнут проводить долгосрочную политику, учитывающую климатические изменения на планете.
Отметим, число жертв наводнения на западе Германии достигло 165 человек.

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