|
Меркель не нашла слов для описания "сюрреалистической картины" потопа в Германии
18 июля 2021, 20:25 • 197 • Политика
Канцлер Германии назвала "сюрреалистической картиной" увиденные последствия наводнения на западе страны.
"Немецкий язык едва ли знает слова, чтобы описать причинённые разрушения", - передаёт слова Ангелы Меркель, произнесённые в городе Аденау, издание Die Welt.
По словам Меркель, уже в понедельник правительство Германии примет программу помощи и восстановления пострадавших регионов. Также канцер Германии пообещала, что власти начнут проводить долгосрочную политику, учитывающую климатические изменения на планете.
Отметим, число жертв наводнения на западе Германии достигло 165 человек.
Подпишитесь на нас
197
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 июля 2021, 09:15
|
13 июля 2021, 10:10
|
16 июля 2021, 08:45
|
15 июля 2021, 06:10
|
15 июля 2021, 14:25
|
15 июля 2021, 12:35
|
12 июля 2021, 21:20