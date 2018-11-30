Меркель не намерена отказываться от встречи с Путиным после твита Трампа

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не намерена отказываться от встречи с президентом России Владимиром Путиным после твита Трампа, в котором он заявил о том, что встреча с российским лидером не состоится. Это следует из сообщения представителя немецкого кабмина.

В связи с этим переговоры Меркель и Путина пройдут утром в субботу в Аргентине на саммите G20, как и было запланировано. Об этом сообщила зампредставителя правительства ФРГ Мартина Фиц на брифинге в Берлине.

Ранее Меркель из-за поломки самолета вылетела в Буэнос-Айрес как обычный пассажир. В связи с этим ее программа на саммите G20 пересматривается, сообщили представители немецкой стороны.