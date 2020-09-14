Меркель, не дозвонившись Лукашенко, высказалась о демократии в Белоруссии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в своём видеообращении выразила поддержку белорусским протестующим. В речи, посвящённой Международному дню демократии 15 сентября, она отметила, что Берлин восхищает смелость и решимость демонстрантов Белоруссии.

Она добавила, что до сих пор могут существовать авторитарные системы, которые даже бросают вызов цивилизованному обществу.

Именно такой пример, по её мнению, являет собою и современная Беларусь. Там, заметила Меркель, "приверженность демократии буквально растоптана ногами", цитируют "Дни.ру".

Напомним, что в августе канцлер ФРГ попыталась связаться с действующим лидером республики Александром Лукашенко. Однако звонки из Берлина так и остались без ответа.

Ранее белорусский лидер прокомментировал намёки европейских политиков. Он подчеркнул, что не надо его "наклонять ни с Запада, ни с Востока".