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Меркель, не дозвонившись Лукашенко, высказалась о демократии в Белоруссии

14 сентября 2020, 07:00  •  100 • Политика
Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила солидарность белорусским протестующим. Как сообщалось ранее, фрау Меркель так и не смогла связаться в августе с лидером республики Александром Лукашенко.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в своём видеообращении выразила поддержку белорусским протестующим. В речи, посвящённой Международному дню демократии 15 сентября, она отметила, что Берлин восхищает смелость и решимость демонстрантов Белоруссии.
Она добавила, что до сих пор могут существовать авторитарные системы, которые даже бросают вызов цивилизованному обществу.
Именно такой пример, по её мнению, являет собою и современная Беларусь. Там, заметила Меркель, "приверженность демократии буквально растоптана ногами", цитируют "Дни.ру".
Напомним, что в августе канцлер ФРГ попыталась связаться с действующим лидером республики Александром Лукашенко. Однако звонки из Берлина так и остались без ответа.
Ранее белорусский лидер прокомментировал намёки европейских политиков. Он подчеркнул, что не надо его "наклонять ни с Запада, ни с Востока".

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