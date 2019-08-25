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Меркель назвала условие для начала переговоров об участии России в G8

25 августа 2019, 22:39  •  29 • Украина
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что для начала переговоров об участии России в формате G8 необходимо достичь прогресса в реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине.
 
Reuters
 

Она уточнила, что тема возвращения формата G8 с участием России обсуждалась на полях саммита «Большой семёрки».

«Были разные мнения. Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе в реализации Минских соглашений для того, чтобы снова запустить переговоры об участии России в формате G7», — цитирует Меркель ТАСС.

По её словам, остальные участники саммита поддержали эту позицию.

Ранее лидер США Дональд Трамп перед встречей с японским премьер-министром Синдзо Абэ на саммите G7 во Франции рассказал, что некоторые представители стран «Большой семёрки» заинтересованы в возвращении России.

Он также допустил возможность приглашения российского президента Владимира Путина на следующий саммит G7 в Соединённые Штаты.

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