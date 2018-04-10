Меркель назвала убедительными доказательства применения химоружия в сирийской Думе

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БЕРЛИН, 10 апреля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель считает убедительными имеющиеся доказательства применения химического оружия в сирийской Думе.

Об этом она заявила во вторник на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине.

"Доказательства того, что там было применено химическое оружие, очень, очень ясные", - сказала канцлер. "Это можно еще раз перепроверить, но это не изменит нашей оценки инцидента", - отметила она.

"Мы уже вчера дали ясно понять, что решительно осуждаем применение [химического оружия]", - продолжала канцлер. "Я должна сказать, что ужасает ситуация, когда после стольких международных дискуссий снова и снова используется химическое оружие, - отметила Меркель. - Мы должны, к сожалению, исходить из этого". "Нам следует здесь говорить очень ясным языком", - подчеркнула канцлер.

С утверждением, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химическое оружие, выступил ряд НПО, в том числе "Белые каски". В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.