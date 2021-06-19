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Меркель назвала "день стыда для всех немцев"

19 июня 2021, 16:55  •  37 • Политика
Меркель назвала начало войны против СССР "поводом для стыда" для немцев. Она подчеркнула, что произошедшее не должно быть забыто.
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала 22 июня днем стыда для немцев. Речь идёт о дате начала Великой Отечественной войны. В преддверии этой даты глава правительства Германии выступила с телеобращением.
Меркель отметила, что Германия признает свою сохраняющуюся ответственность за преступления нацистского режима. Она подчеркнула, что произошедшее не должно быть забыто. Это обязанность германии перед миллионам жертв и их потомками.
Через несколько дней, 22 июня состоится годовщина нападения нацистской Германии на тогдашний Советский Союз… Для нас, немцев, этот день - повод для стыда,
- подчеркнула Меркель в телеобращении.
Она добавила, что теперь долг Германии – постоянно трудится во имя поддержания мира и порядка, который основан на международных правилах и нормах.
Напомним, что страны Восточной Европы, а также Британия и США последние несколько лет пытаются переписать историю, сместив вину за развязывание Второй мировой войны с нацистской Германии на СССР. К чести Берлина, он регулярно выступает с заявлениями, что только немецкий нацистский режим несёт ответственность за развязывание Второй мировой войны.

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