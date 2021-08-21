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Меркель назвала будущего канцлера Германии: "Я глубоко убеждена"
21 августа 2021, 17:40 • 45 • Политика
Ещё действующий канцлер Германии Ангела Меркель назвала своего будущего преемника. Она заявила, что "глубоко убеждена" в том, что именно за этим человеком будущее ФРГ.
По мнению Меркель, её преемником на посту канцлера должен стать Армин Лашет, который является её же преемником на посту председателя Христианско-демократического союза (ХДС).
Во время предвыборного мероприятия Меркель напомнила о том, что грядущие выборы в бундестаг станут первыми за 27 лет, в которых действующий канцлер не будет бороться за переизбрание. По словам Меркель, именно Лашет должен стать будущим канцлером ФРГ.
Меркель подчеркнула, что высоко ценит личные качества чиновника, а особенно "первоочередное внимание к достоинству людей, к строительству мостов между ними".
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