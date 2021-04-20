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Меркель нашли замену. Немецкая партия ХДС согласовала кандидата на пост канцлера
20 апреля 2021, 03:45 • 57 • Политика
Правящая немецкая партия "Христианско-демократический союз Германии" (ХДС) согласовала кандидата на пост канцлера. Им оказался председатель политической организации - Армин Лашет. Ангеле Меркель нашли замену.
Кандидатура Лашета набрала 31 голос во время голосования правления партии. Он значительно обогнал своего конкурента - Маркуса Зёдера, который смог заручиться поддержкой лишь шестерых однопартийцев, пишет Die Welt. Ещё шесть человек не стали голосовать вообще. В начале заседания Лашет подтвердил свои притязания на пост канцлера. Он заявил, что многие возлагают на него надежды.
Действующий канцлер Германии Ангела Меркель, которая возглавляла страну с 2005 года, объявила, что не будет выставлять свою кандидатуру. Выборы пройдут 26 сентября.
Примечательно, что в последние годы рейтинг Меркель и ХДС неуклонно падает. Это связано с миграционным кризисом в Европе, который, по мнению евроскептиков, устроила именно канцлер Германии, а также с неспособностью властей эффективно противостоять эпидемии коронавируса. В конце прошлого года власти ФРГ ввели самый жёсткий локдаун за всю историю, что вызвало протесты в обществе.
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