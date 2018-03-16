Меркель нашла "российские следы" в деле Скрипаля

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с президентом Эмманюэлем Макроном повторила обвинения Лондона в адрес России.

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что отравлении Сергея Скрипаля в Солсбери есть "российские следы". Об этом она заявила на пресс-конференции с президентом Эмманюэлем Макроном.

По ее словам, на причастность России якобы указывает ряд факторов.

"Многие следы указывают на то, что Россия здесь несет ответственность", - заявила она.

При этом отметила, что Лондон дал согласие предоставить в распоряжение международных организаций образцы вещества, которым были отравлены Скрипаль и его дочь.

"Мы обсудим сегодня, как правильная реакция должна последовать", - заметила Меркель.

Стоит напомнить, что Лондон ранее отверг предложение МИД России предоставить образцы вещества, которым был отравлен Скрипаль. Российским дипломатам также отказывают в доступе к пострадавшим в больнице.