|
Меркель нашла "российские следы" в деле Скрипаля
16 марта 2018, 22:24 • 62 • В мире
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с президентом Эмманюэлем Макроном повторила обвинения Лондона в адрес России.
Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что отравлении Сергея Скрипаля в Солсбери есть "российские следы". Об этом она заявила на пресс-конференции с президентом Эмманюэлем Макроном.
По ее словам, на причастность России якобы указывает ряд факторов.
"Многие следы указывают на то, что Россия здесь несет ответственность", - заявила она.
При этом отметила, что Лондон дал согласие предоставить в распоряжение международных организаций образцы вещества, которым были отравлены Скрипаль и его дочь.
"Мы обсудим сегодня, как правильная реакция должна последовать", - заметила Меркель.
Стоит напомнить, что Лондон ранее отверг предложение МИД России предоставить образцы вещества, которым был отравлен Скрипаль. Российским дипломатам также отказывают в доступе к пострадавшим в больнице.
Подпишитесь на нас
62
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
13 марта 2018, 09:54
|
14 марта 2018, 05:24
|
11 марта 2018, 18:54
|
14 марта 2018, 21:39
|
14 марта 2018, 08:39
|
12 марта 2018, 07:54
|
15 марта 2018, 04:09