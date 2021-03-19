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Меркель намекнула ЕС на "Спутник V": "Если дело не дойдёт до европейских закупок, то…"

19 марта 2021, 22:50  •  78 • Политика
Меркель не исключила закупок "Спутника V" в Германии. "Если дело не дойдёт до европейских закупок, то мы должны будем пойти по германскому пути в одиночку", - подчеркнула глава немецкого правительства.
Канцлер Германии Ангела Меркель допустила закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для использования внутри страны, если Евросоюз не сможет принять общее решение по поводу препарата. Соответствующее заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам совещания с главами немецких регионов.
Меркель отметила, что с недавних пор придерживается мнения, что ЕС должен использовать для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 любые вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). При этом предпочтительны общеевропейские закупки вакцин, считает канцлер Германии.
Если дело не дойдёт до таких европейских закупок, то мы должны будем пойти по германскому пути в одиночку,
- подчеркнула Меркель.
Таким образом, из слов канцлера Германии следует, что страна может начать закупки в том числе и российской вакцины самостоятельно, если в ЕС не смогут договориться по данному вопросу. Ряд восточноевропейских стран так и поступили, не став дожидаться решения евробюрократов.

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