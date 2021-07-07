Эмманюэль Макрон: «Не смешно ли мы выглядим»?

На саммите ЕС 24-25 июня канцлер Германии Ангела Меркель предложила, как известно, организовать саммит Евросоюз – Россия, так как без этого, мол, не урегулировать все существующие конфликты, а встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным недостаточно.

Канцлера Германии поддержал президент Франции, объяснивший логику немецкой инициативы: «Я сказал моим коллегам-европейцам за столом переговоров: он (Байден) не спросил вашего мнения. Вы смотрите на этот саммит – и это вас не шокирует. Не смешно ли мы выглядим? Мы даем другим обсуждать контроль над вооружениями на нашей земле, а сами не находимся за столом переговоров. Забавное понимание влияния и могущества! Эффективны ли мы? Нет! А могли бы быть эффективны. В сфере торговли и инвестиций мы имеем большее значение для русских, чем они для нас. Но мы никогда не пытаемся по-настоящему Россию сдерживать и толкаем её к альтернативным стратегиям, например к сближению с Китаем».

Лидеров Германии и Франции поддержал ряд других стран, но младоевропейцы (особенно из Прибалтики и Польши) выступили резко против. В конечном итоге Евросоюз «единодушно» отказался от саммита ЕС – Россия, чем и опозорил Ангелу Меркель. Вроде как «Меркель начинает и проигрывает».

Так что получается: Германия, Франция и старая Европа в целом, которая во многом содержит бедствующую периферию, больше не является определяющим фактором в Евросоюзе? Теперь там заправляют прибалты и Варшава? А как с вопросами о единстве, суверенитете, стратегии развития Евросоюза? Ответить на эти вопросы можно на примере отношений Европы с другим центрами силы – Россией, Китаем, США. И ответы не в пользу Старого Света.

Недавно В. Путин опубликовал статью об уроках Второй мировой войны, в которой, несмотря на все разногласия, в очередной раз протянул Европе руку дружбы: «Мы надеялись, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы. Казалось, ещё немного – и станет реальностью мечта Шарля де Голля о едином континенте, даже не географическом «от Атлантики до Урала», а культурном, цивилизационном – от Лиссабона до Владивостока. Именно в этой логике – в логике построения Большой Европы, объединённой общими ценностями и интересами, – Россия стремилась развивать свои отношения с европейцами. И нами, и Евросоюзом было сделано многое на этом пути. Но возобладал другой подход».

Последовали американо-британская провокация в Чёрном море, провал инициативы Меркель на саммите ЕС, статья Жозепа Борреля о диалоге с Россией, где он больше говорит не о сотрудничестве с Москвой, а о противодействии её агрессивной политике и о том, что Европе надо готовиться к ещё большему ухудшению отношений. И эту же повестку навязывает Евросоюзу, в том числе через своих сателлитов в Восточной Европе, Вашингтон.

Схожим образом США осложняют партнёрство ЕС с Китаем. В декабре прошлого года Брюссель и Пекин договорились об основных пунктах всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве в области инвестиций, что более чем логично с учётом объёмов торговли между ними. Однако в мае этого года Европарламент отклонил ратификацию данного соглашения до тех пор, пока не будут сняты санкции Китая против представителей ЕС. Между тем на ситуацию надо смотреть шире: Пекин (наряду с Москвой) объявлен в США главной угрозой Западной цивилизации, а значит он должен стать и врагом Евросоюзу. Он уже стал врагом НАТО, и Европарламент теперь проталкивает ту же идею. Недавний саммит ЕС – США показал, что европейцы готовы прогнуться под американцев и в китайском вопросе.

А вишенка на торте – история с «Северным потоком – 2». Казалось бы, Германия смогла отбиться от Америки, которая признала неизбежное – газопроводу быть. Однако не тут-то было. Во-первых, Вашингтон явно ждёт немецких парламентских выборов в надежде на успех «зелёных», которые закроют этот проект. Во-вторых, сейчас между Германией и США ведутся переговоры по поводу условий функционирования «Северного потока – 2», в ходе которых, как написал Bloomberg, обсуждается вопрос о «компенсации» Украине. Не унижение ли для немцев: США заставляют Германию что-то компенсировать Киеву, интересы которого в данном случае должны беспокоить немцев меньше всего.

В Евросоюзе нет единства: пока одни страны хотят налаживать связи с Китаем и Россией, другие предлагают выполнять приказы Вашингтона об отказе от таких связей. И пока побеждает второй подход. Дошло до того, что американскую повестку лидерам Евросоюза навязывает новая Европа, которая вместе с Украиной «поставила на место» Германию и Францию.

И это не говоря о давно проявившихся разногласиях в Евросоюзе по внутренним проблемам, что проявляется в том числе в вопросе о правах сексуальных меньшинств: премьер Нидерландов Марк Рютте призвал Виктора Орбана последовать примеру Великобритании и инициировать процедуру выхода из Евросоюза, если в Венгрии не намерены уважать европейские ценности и отменить закон о запрете пропаганды гомосексуализма.

Иными словами, у Европы сейчас нет ни полноценного суверенитета, ни единой геополитической стратегии, ни объединяющей идеологии. Разногласия по всем этим вопросам лишь обостряются, и затянувшийся переходный период трансформации ЕС всё ближе к переломной точке. Главный вопрос – что дальше?

В лучшем случае Евросоюз ещё некоторое время будет пребывать в состоянии «ни туда, ни сюда», отодвигая летальный исход, в худшем – уже в краткосрочной перспективе он прекратит своё существование в нынешней форме. Конечный результат процесса, конечно, будет сильно зависеть от США, но в первую очередь от способности самих европейцев вытащить себя за волосы из того болота, куда они сами себя загнали.