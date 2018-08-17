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Меркель: На переговорах с Путиным будем говорить не только о Cирии и Украине

17 августа 2018, 18:54  •  49 • Политика
Меркель рассказала о темах переговоров с Путиным.
Канцлер Германии Ангела Меркель озвучила список вопросов, которые намерена обсудить на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, одной из основных тем станет предстоящий саммит в Берлине с участием представителей Германии, Франции, России и Турции по Сирии.
Меркель отметила, что разговор с Путиным поможет решить, нужно ли вообще проводить этот саммит. Также на переговорах пройдутся по общим темам - от ситуации на Украине и в Сирии до экономического сотрудничества. Меркель подчеркнула, что эти вопросы делают постоянный диалог с Россией оправданным.
«Завтра на переговорах с российским президентом Путиным эта тема (саммита) будем стоять в повестке», - заявила канцлер Германии.
Она добавила, что накануне провела на эту тему телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Президент России Владимир Путин также озвучил вопросы, которые собирается обсудить с Ангелой Меркель. Среди названных тем Украина, сирийские дела, а также экономическое давление США.
Напомним, что переговоры лидеров двух стран состоятся в субботу, 18 августа, в Берлине.

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