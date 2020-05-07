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Меркель: Мы ещё долго будем иметь дело с этим вирусом

07 мая 2020, 02:10  •  61 • Политика
Германия преодолела первую стадию пандемии коронавируса, хотя борьба с COVID-19 только начинается. Об этом в среду заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Мы преодолели первую фазу пандемии, но нужно понимать, что мы всё равно находимся в самом начале и ещё долго будем иметь дело с этим вирусом, - отметила она.
По словам главы государства, Германии удалось замедлить распространение инфекции, хотя темпы роста заболеваемости всё ещё высокие. Берлин распорядился продлить ограничения на социальные контакты до 5 июня, однако при этом разрешил несколько ослабить карантин. К примеру, в общественных местах можно будет встречаться двум семьям, хотя ранее на улице нельзя было собираться в группы больше двух человек. При этом соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и носить маски по-прежнему обязательно.
Отметим также, что в Германии установили новый порог заболеваемости. Если он будет пройден, то власти немедленно вернут прежние карантинные меры. Напомним, что Германия долгое время находилась в числе основных очагов коронавируса. Сегодня она уступает "лидерство" США, Испании, Италии, Франции и Великобритании.

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