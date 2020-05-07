Меркель: Мы ещё долго будем иметь дело с этим вирусом

Мы преодолели первую фазу пандемии, но нужно понимать, что мы всё равно находимся в самом начале и ещё долго будем иметь дело с этим вирусом, - отметила она.

По словам главы государства, Германии удалось замедлить распространение инфекции, хотя темпы роста заболеваемости всё ещё высокие. Берлин распорядился продлить ограничения на социальные контакты до 5 июня, однако при этом разрешил несколько ослабить карантин. К примеру, в общественных местах можно будет встречаться двум семьям, хотя ранее на улице нельзя было собираться в группы больше двух человек. При этом соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и носить маски по-прежнему обязательно.

Отметим также, что в Германии установили новый порог заболеваемости. Если он будет пройден, то власти немедленно вернут прежние карантинные меры. Напомним, что Германия долгое время находилась в числе основных очагов коронавируса. Сегодня она уступает "лидерство" США, Испании, Италии, Франции и Великобритании.