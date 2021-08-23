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Меркель могут переманить в Россию? Жириновский описал перспективы: "Бешеные деньги и работа лёгкая"
23 августа 2021, 10:55 • 108 • Политика
По мнению Владимира Жириновского, канцлеру Германии Ангеле Меркель после ухода в отставку могут предложить хорошую работу в России. В качестве примера он привёл ситуацию с Герхардом Шрёдером, у которого благодаря русским теперь "лёгкая работа", при этом получает он "бешеные деньги".
В прощальном визите Меркель в Россию депутат Госдумы Владимир Жириновский не видит ничего особенного: по его мнению, это формальная процедура. Любой уходящий с поста лидер страны совершает прощальное турне по тем странам, с которыми ему довелось больше всего работать. Но в отношении России у канцлера могут быть и другие планы, заметил депутат.
Жириновский в эфире Радио "КП" предположил, что Меркель, как и её предшественник Герхард Шрёдер, может получить какую-то работу в России. Он пояснил, что это будет работа не на государственном посту, а в коммерческой структуре, так что это не будет считаться "предательством" Германии.
"Шрёдер - пожалуйста, бешеные деньги получает, и работа лёгкая. Так и она может получить какую-то работу, где будет и звучать должность, и хорошие капиталы", - убеждён Жириновский. Депутат заметил, что едва ли Ангела Меркель сумела скопить на должности канцлера большие капиталы, так что хорошо оплачиваемая работа ей не помешает.
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