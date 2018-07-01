«Меркель лоббирует мягкую политику»: может ли соглашение по мигрантам разрешить политический кризис в ЕС

За пределами Евросоюза могут появиться лагеря для нелегальных мигрантов. К такому решению пришли лидеры стран ЕС по итогам саммита в Брюсселе. Однако эксперты предупреждают, что те мигранты, у кого заведомо нет права на убежище, будут всё равно незаконно проникать в Евросоюз. Между тем европейские чиновники открыто признают, что миграционный кризис давно стал политическим и беженцы — лишь формальный повод для размолвки между Францией и Италией, а также раскола в правящей коалиции ФРГ. Есть ли выход из сложившейся ситуации, выяснял RT.

По итогам дебатов, продлившихся 15 часов, европейские лидеры пришли к соглашению по миграционной проблеме. На необходимости принять принципиально новые правила распределения беженцев на территории ЕС настоял Рим: итальянский премьер-министр Джузеппе Конте пригрозил применить право вето в том случае, если итоговое соглашение саммита ЕС по мигрантам не устроит Италию.

Политик добавил, что считает своей задачей пересмотр Дублинского соглашения, согласно которому вся ответственность за судьбу беженцев лежит на той стране, в которую они прибыли. Из-за этого Италия несла большие издержки с самого начала миграционного кризиса, ведь именно на её территории оседала значительная часть прибывающих из стран Африки мигрантов. Как отметил Конте, ранее европейские партнёры были солидарны с Римом преимущественно на словах.

Сейчас представители ЕС договорились запустить новый этап совместной с Анкарой программы. Турция согласилась принять всех высылаемых беженцев, которые незаконно попали в ЕС через её территорию, в обмен на финансовую поддержку. Евросоюз же обязуется забирать всех легальных сирийских мигрантов, доказавших своё право на статус беженца.

Кроме того, было решено бороться с созданием новых водных и сухопутных маршрутов по нелегальной перевозке мигрантов, а также продолжить реформирование Дублинского соглашения.

Точки контроля

Но основным нововведением стало решение создать за пределами Евросоюза лагеря для приёма беженцев при содействии ООН и Международной организации по миграции. Предполагается, что такие платформы могут появиться в странах Ближнего Востока и Африки. Планируется, что там представители ЕС будут проводить оценку того, может ли тот или иной беженец получить убежище в Европе.

Похожая практика давно существует в Австралии, власти страны договорились с соседними островными государствами — Папуа — Новой Гвинеей и Науру — о создании на их территории лагерей пребывания беженцев. Следует отметить, что Канберра систематически подвергается критике со стороны международных правозащитных организаций, заявляющих о невыносимых условиях содержания мигрантов. Так, Amnesty International в своём отчёте констатирует, что эти учреждения напоминают тюрьмы.

«Перемещение беженцев и тех, кто просит убежища, из одного малоприятного места в другое — не решение, а лишь способ продлить страдания людей, оказавшихся в критической ситуации», — считает исследовать Amnesty International по Тихоокеанскому региону Кейт Шютце.

По мнению правозащитников, принцип экстерриториальности, на условиях которого будут действовать такие лагеря, может обернуться для мигрантов негативными последствиями.

«Уже есть центры для мигрантов на территории ЕС. Но они не работают так, как нужно. Люди живут в ужасных условиях. И я задаюсь вопросом, есть ли шансы, что в центрах за пределами ЕС им будет лучше. У меня на этот счёт большие сомнения», — заявлял ранее представитель международной благотворительной организации OXFAM Флориан Оэль.

Палаточный городок мигрантов в Париже, 25 мая 2018 г.

© Christophe ARCHAMBAULT / AFP

Не исключает подобных издержек и заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Чудиновских.

«Как будут организационно и технологически создаваться лагеря, неясно — например, в той же Ливии даже нет централизованного правительства, — отметила эксперт в беседе с RT. — По большому счёту должна вестись информационная работа, чтобы люди не рассчитывали, что смогут прибыть в ЕС в обход законных схем. Но действующие сейчас в ЕС законы принимались достаточно давно и были ориентированы на «настоящих» беженцев. Эти нормы, конечно, необходимо корректировать».

Учитывая, что сейчас Европа имеет зачастую дело не с беженцами, а с экономическими мигрантами, которые хотят перебраться в более благополучные европейские страны и остаться там любым способом, даже незаконно, создание лагерей вряд ли поможет полностью решить проблему нелегальной миграции, говорят эксперты. Понимая, что у них нет оснований для получения политического убежища, мигранты будут всё равно прибегать к услугам контрабандистов.

«Прибыльный бизнес, который расцвёл на контрабанде мигрантов, постарается продолжать эту деятельность, и желающие воспользоваться их услугами всё равно будут. Наиболее вероятен сценарий, при котором многие мигранты будут пытаться пробраться в Европу в обход официальных процедур», — считает Чудиновских.

Как отметил в интервью RT директор Бюро политической экспертизы Пётр Федосов, идея создания зарубежных лагерей не нова.

«Похожие лагеря уже действуют в Турции. Но южные страны ЕС оказались под большим давлением, для них создание лагерей для африканских беженцев — реальный компромисс», — пояснил эксперт.

«Последствие миграционных проблем»

Однако в данный момент перспективы соглашения, принятого в Брюсселе, туманны: пока ни одна страна не выразила готовности разместить на своей территории лагеря приёма мигрантов. Официальный представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд заявил, что государство не собирается открывать на своей территории лагеря для мигрантов. Отвергли это предложение и власти Марокко.

Впрочем, существует инициатива по созданию специальных лагерей для мигрантов и на территории Евросоюза. С таким предложением выступил ранее президент Франции Эммануэль Макрон. Совместно с премьер-министром Испании французский лидер высказался в пользу того, чтобы в ЕС появилась система справедливого перераспределения беженцев внутри союза.

Президент Франции Эммануэль Макрон

© Francois Lenoir / Reuters

«Не может быть стран, которые бы пользовались поддержкой ЕС и отстаивали при этом свой национальный эгоизм, когда речь заходит о миграционной политике», — цитирует Макрона AFP.

Такая идея не понравилась Варшаве — об этом 29 июня заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. При этом замысел по созданию платформ для приёма мигрантов польская сторона поддержала.

Впрочем, сам Париж не готов создавать на территории страны структуры для содержания беженцев.

«Франция не является страной первичного прибытия. Многие хотят нас подтолкнуть к этому, но я отказываюсь», — цитирует РИА Новости Эммануэля Макрона.

Незадолго до дебатов в Брюсселе между Римом и Парижем разразился дипломатический скандал.

Поводом для взаимной критики стал отказ итальянских властей принять судно «Аквариус» неправительственной организации SOS Mediterranee с 629 мигрантами на борту. Все беженцы были спасены ранее в водах Сицилийского залива.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал действия итальянских властей «циничными и безответственными». Со своей стороны, апеннинское государство напомнило, что французские власти отказываются пропускать беженцев через свою сухопутную границу.

Правительство Италии опубликовало ноту, где назвало заявления президента «лицемерными уроками» и предложило французской стороне принять практическое участие в решении миграционной проблемы. В итоге пассажиры «Аквариуса» высадились на Пиренейском полуострове с согласия Испании.

Мигранты в порту Испании, 29 июня 2018 г.

© Jon Nazca / Reuters

Переговоры в Брюсселе — далеко не первая попытка Евросоюза разрешить миграционный кризис, начавшийся в 2014—2015 годах (в 2015 году в ЕС прибыли около миллиона выходцев из стран Африки и Ближнего Востока). Ещё тогда Еврокомиссия предложила ввести систему квот для более справедливого распределения беженцев между странами ЕС. Этот план не понравился многим странам, находящимся вдали от основных маршрутов нелегальной миграции, в частности Польше, Чехии, Венгрии и Словакии.

Однако с 2016 года поток мигрантов стал сокращаться, в 2017 году в Европу прибыли порядка 186 тыс. мигрантов.

Как подчеркнул премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, в основе текущих разногласий внутри ЕС лежит уже не проблема нелегальной миграции.

«Это не миграционный кризис, это политический кризис, потому что сейчас поток мигрантов на 90% ниже, чем был два года назад», — отмечал он.

Аналогичного мнения придерживается и французский лидер. Эммануэль Макрон заявил, что в настоящий момент Европа имеет дело уже с политическими последствиями миграционных проблем.

Кризис расширения

По словам канцлера ФРГ, от того, смогут ли страны — участницы ЕС решить миграционные проблемы, сегодня зависит будущее Европы. Однако эксперты считают, что от этого в неменьшей степени зависят и шансы самой Ангелы Меркель укрепить её внутриполитические позиции.

Накануне глава МВД Германии, лидер партии ХСС Хорст Зеехофер предупредил, что намерен приступить к решению проблемы миграции на национальном уровне, если в Брюсселе не будет выработано компромиссное решение. Ангела Меркель выступила против готовящегося МВД ужесточения миграционных правил, рост разногласий между канцлером и главой МВД грозил, по мнению экспертов, развалом созданной ранее правящей коалиции.

Объясняя противоречия по вопросам миграции между Ангелой Меркель и её оппонентами, Пётр Федосов отметил, что многие в ФРГ продолжают опираться на опыт прошлого века, когда в Германию приехали более 2 млн гастарбайтеров. Они внесли заметный вклад в экономический рост страны, а затем успешно адаптировались в германском обществе.

«Поэтому жёсткие решения в отношении нынешнего притока мигрантов даются Берлину непросто, а Меркель лоббирует мягкую миграционную политику», — отметил Федосов.

Комментируя высказывания европейских политиков о политическом кризисе в ЕС, эксперт отметил, что нелегальная миграция действительно не играет здесь первостепенной роли.