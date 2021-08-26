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Меркель хотела "купить" Украину: В Киеве заявили, что не продаются

26 августа 2021, 20:30  •  70 • Политика
Экс-глава МИД Украины Пристайко обвинил канцлера Германии Меркель в попытке подкупить украинцев. "Деньги - нас не купишь за деньги. Я думаю, что прошло то время, когда можно нам деньгами что-то продать", - добавил он.
На Украине обвинили канцлера Германии Ангелу Меркель в попытке "купить за деньги " Незалежную. С соответствующими заявлениями в адрес главы немецкого правительства выступил экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Речь идёт о недавнем визите Меркель в Киев. Там надеялись услышать от неё каких-то жёстких заявлений по газопроводу "Северный поток - 2". Однако фрау канцлер разочаровала свидомых украинских политиков.
К сожалению, в её риторике и в том, что она говорила с Путиным, превалировали вещи экономики, деньги - нас не купишь за деньги. Я думаю, что прошло то время, когда можно нам деньгами что-то продать,
- прокомментировал Пристайко визит немецкого канцлера в эфире украинского канала "Прямой".
Также он посетовал, что в Киеве так и не услышали от Меркель ничего по поводу принятия Украины в НАТО и Евросоюз. При этом и в ЕС, и в Североатлантическом альянсе уже неоднократно говорили о том, что Незалежную там не ждут.

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