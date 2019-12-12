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Меркель капитулировала? В АдГ заявили, что правительство Германии в вопросе "Северного потока - 2" "подчинилось США"
12 декабря 2019, 16:09 • 143 • В мире
На фоне ситуации вокруг строительства газопровода "Северный поток - 2" правительство Ангелы Меркель капитулировало под давлением Соединённых Штатов. В этом уверен официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре.
В интервью РИА Новости Котре обратил внимание на то, что этот газопровод имеет огромное значение для энергетической безопасности Германии.
Исходя из этого Ангела Меркель и ее правительство должны были бы "встать на защиту" этого проекта при любых попытках его "торпедировать". По его мнению, они должны были бы немедленно встать и заявить: "Нет, так не пойдёт". Однако этого не происходит.
По мнению Штеффена Котре, сегодня немецкое правительство "не в состоянии представлять интересы Германии". При этом, добавил депутат, украинские проблемы не должны иметь ничего общего с остальными экономическими вопросами.
Глава МИД России 10 декабря в Вашингтоне встречался с президентом Дональдом Трампом. На встрече обсуждались различные вопросы, шла речь и о строительстве российских газопроводов, а также о санкциях, вводимых против них. "Северный поток - 2" они не остановят", - заявил Лавров, комментируя очередные санкции США.
Во вторник, 10 декабря, стало известно о том, что решением конгресса США в оборонный бюджет страны якобы "для защиты энергетической независимости Европы" заложили санкции против двух российских газопроводов - "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".
По словам российского министра, подобные меры не смогут помешать реализации проектов, но отразятся на взаимоотношениях между Москвой и Вашингтоном.
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