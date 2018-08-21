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Меркель испугалась, что Путин развалит Евросоюз с помощью Австрии - ИноСМИ

21 августа 2018, 04:09  •  28 • В мире
Иностранные СМИ считают, что своим демонстративным визитом на свадьбу к главе МИД Австрии президент России Владимир Путин дал понять канцлеру Германии Ангеле Меркель, что сможет заставить отменить санкции Евросоюза против России.
Австрийские СМИ продолжают анализировать субботний визит президента России Владимира Путина на свадьбу к главе МИД Австрии, а сразу после мероприятия - встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Издания приходят к выводу, что это был очень сильный тактический ход, чтобы показать Меркель перспективы Евросоюза.
Об этом пишет австрийское издание Salzburger Nachrichten. Газета отмечает, что Владимир Путин приехал на встречу с Ангелой Меркель не просто со свадьбы главы МИД Австрии, а представителя правой партии, которая очень дружественно расположена к России.
То есть со стороны Путина, делает вывод газета, это была демонстрация, что у России есть еще козыри. Самого же Владимира Путина издание называет «искушенным тактиком из Москвы», который дал понять Меркель, что с помощью Австрии и Италии развалит единство Евросоюза.
Самих же Австрию и Италию издание считает «троянским конем», которые помешают продлить санкции Евросоюза против России.

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