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Меркель использует Тихановскую втёмную - эксперт
02 октября 2020, 00:20 • 22 • Политика
Политолог Антон Бредихин вскрыл политическую "торговлю" вокруг Светланы Тихановской. Он заметил, что Ангела Меркель, привыкшая считать себя "законодателем мод" в контексте внешнего курса ЕС, подхватила тренд Эммануэля Макрона и теперь тоже намерена встретиться с экс-кандидатом в президенты Беларуси. По его мнению, однако, канцлер ФРГ втёмную использует Тихановскую.
Политолог Антон Бредихин объяснил Nation News мотивы канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая ранее подтвердила информацию о своих планах встретиться с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.
Эксперт заметил, что немецкие власти привыкли считать себя "законодателем мод" в контексте внешнего курса ЕС. Так, все министры иностранных дел стран Евросоюза подчинились линии Берлина, направленной против избранного лидера Беларуси Александра Лукашенко.
Однако в проведении встречи с Тихановской Меркель неожиданно опередил французский президент Эммануэль Макрон. Их разговор состоялся в столице Литвы 29 сентября.
Теперь и власти ФРГ намерены заработать для себя преференции благодаря таким контактам, считает Бредихин. Дело в том, что бывшего кандидата на Западе уже рассматривают как чуть ли не одного из главных политиков будущей Белоруссии.
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