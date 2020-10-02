Меркель использует Тихановскую втёмную - эксперт

Политолог Антон Бредихин объяснил Nation News мотивы канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая ранее подтвердила информацию о своих планах встретиться с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

Эксперт заметил, что немецкие власти привыкли считать себя "законодателем мод" в контексте внешнего курса ЕС. Так, все министры иностранных дел стран Евросоюза подчинились линии Берлина, направленной против избранного лидера Беларуси Александра Лукашенко.

Однако в проведении встречи с Тихановской Меркель неожиданно опередил французский президент Эммануэль Макрон. Их разговор состоялся в столице Литвы 29 сентября.

Теперь и власти ФРГ намерены заработать для себя преференции благодаря таким контактам, считает Бредихин. Дело в том, что бывшего кандидата на Западе уже рассматривают как чуть ли не одного из главных политиков будущей Белоруссии.