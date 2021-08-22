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Меркель и Зеленский сделали совместные заявления по итогам встречи в Киеве

22 августа 2021, 16:35  •  484 • Политика
Фото: Stefanie Loos/ dpa/ www.globallookpress.com
Сторонам не удалось найти взаимопонимание по "Северному потоку-2"
Сегодня, 22 августа, канцлер Германии Ангела Меркель приехала в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Украинский президент заявил, что приоритетной темой обсуждения была ситуация на Донбассе. 
Глава Украины отметил, что основой мирного плана должны быть "кластеры" и "парижская повестка дня", подразумевая, вероятнее всего, решения Парижского саммита от 2019 года. Также он упомянул, что необходим обмен пленными с Россией. 
Относительно "Северного потока-2" Зеленский указал, что проект является энергетическим оружием Москвы и отметил, что Украина присоединится к "европейскому зеленому курсу". 
По его словам, он обсудил с канцлером общие темы относительно продления транзита газа в Европу после 2024 года, однако ни к каким конкретным итогам они не пришли. Украинский президент выразил надежду, что будет знать больше после переговоров с западными министрами энергетики во время "Крымской платформы".
Ангела Меркель заявила, что посещать предстоящий крымский саммит не будет – вместо нее от ФРГ поедет министр экономики и энергетики. По ее словам, Берлин хочет продления транзитного договора Украины с Россией. Однако в Киеве должны быть готовы к сокращению транзита газа, если в Европе упадет его потребление, и призвала власти активнее заняться производством "зеленой" энергии. В этом вопросе, как отмечают журналисты "Страна.ua", представители стран не нашли взаимопонимания.
"Украинский президент на это вставил реплику, что "зеленая" энергия и водород – работа на дальнюю перспективу. А "Северный поток-2" заработает уже сейчас", – пишут они. 
Также канцлер отметила, что не занимается вопросами поставок оружия в Незалежную. Зеленский сразу после этого заявил, что обращался с подобной просьбой к Германии, но получил отказ. 

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