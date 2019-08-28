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Меркель и Зеленский обсудили работу нормандского формата
28 августа 2019, 22:09 • 24 • Украина
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону работу нормандского формата, сообщает пресс-служба правительства ФРГ.
Reuters
Отмечается, что центральными темами стали ситуация в Донбассе, а также дальнейшие дипломатические усилия в нормандском формате при участии Германии, Франции, России и Украины.
Как подчеркнули в кабмине, политики «были едины в том, что Минские соглашения нужно реализовать полностью».
«Они стремятся к предстоящему саммиту в нормандском формате», — говорится в сообщении.
Лидер Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита G7 в Биаррице анонсировал встречу в нормандском формате в сентябре.
В Кремле рассказали об активном обсуждении на высшем уровне данного вопроса.
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